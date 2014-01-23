Женщина с ребёнком выпрыгнула с восьмого этажа, спасаясь от пожара во Владивостоке

Трагедия произошла поздно ночью 17 ноября во Владивостоке на улице Чапаева в доме № 16, передает Prim.News со ссылкой на инстаграм-паблик Экипажи ДПС.

«Ночью в жилом доме по адресу Чапаева, 16, произошёл пожар на 8 этаже. Спасаясь от огня женщина и маленький ребёнок выпрыгнули в окно. Девушка погибла на месте, ребёнка забрала скорая», — говорится в сообщении.

Кто-то из подписчиков сообщил, что живет в доме напротив и видел, как женщина кричала из окна, прося о помощи.

«У нас дом напротив, она так кричала «миленькие, помогите», я ревела до утра», — сообщила очевидец трагедии.

Как сообщил другой очевидец, женщина с ребенком упали на припаркованную под окнами машину. Что стало причиной пожара, пока не сообщается.

Как сообщили "Вести:Приморье" в пресс-службе Главного управления МЧС по Приморскому краю, всего при тушении было задействовано 25 человек личного состава и 11 единиц техники. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдался огонь из оконного проёма на восьмом этаже. Из-за сильного задымления из соседних квартир было проведено спасение пяти человек и эвакуация 10 человек.

Многие читатели отметили, что пожарные прибыли оперативно, но придомовая территория была заставлена автомобилями, что помешало спасателям установить лестницу или натянуть тент, чтобы смягчить падение людей.

Данный факт вызвал бурю гневных комментариев среди читателей.

«Надо разрешить на законных основаниях машинам скорой и пожарной таранить авто, мешающие проезду»

«Съехали с этой гостинки пару недель назад, жили на этом же этаже. Там порой на легковой машине было не проехать, заставлено все очень плотно, а пожары очень часто там бывают, правда в подъездах, и пожаркам очень тяжело подъехать ужасная смерть, пусть она будет на совести тех уродов, кто все запарковал»

«И у них не тенты, а воздушные подушки, для их установки нужно свободное место, как раз место где припаркованы две тачки. Или вы думаете это все так просто?»

«Ну да… Часто возле домов машины так паркуют, что пожарной просто не проехать, а потом люди гибнут… Если бы каждый задумывался, что, не дай бог, конечно, но что с ним может такое случится и нужна будет помощь ему…. А на пути будет стоять его же машина…»

«Сейчас рассматривается данная ситуация, что пожарные не могли подъехать к зданию из за припаркованных авто и заметьте это не первый раз».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]