Cтало известно, в каких домах Владивостока не будет холодной воды
Примводоканал анонсировал отключения холодного водоснабжения на предстоящую рабочую неделю, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.
Отключение водоснабжения 20-22 ноября:
1)Город: Владивосток
Дата начала: 20.11.2018 - 09:00
Дата окончания: 20.11.2018 - 13:00
Причина отключения: 20.11.2018 г. Ремонтные работы
Адреса:
Демьяна Бедного, 1-15, 2-10. Серова, 24, 33, 34, 41, 43.
2)Город: Владивосток
Дата начала: 22.11.2018 - 09:00
Дата окончания: 22.11.2018 - 15:00
Причина отключения: 22.11.2018 г. Ремонтные работы
Адреса:
Добровольского, 23, 25.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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