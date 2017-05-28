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Cтало известно, в каких домах Владивостока не будет холодной воды

Cтало известно, в каких домах Владивостока не будет холодной воды

Примводоканал анонсировал отключения холодного водоснабжения на предстоящую рабочую неделю, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

Отключение водоснабжения 20-22 ноября:


1)Город: Владивосток

Дата начала: 20.11.2018 - 09:00

Дата окончания: 20.11.2018 - 13:00

Причина отключения: 20.11.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:
Демьяна Бедного, 1-15, 2-10. Серова, 24, 33, 34, 41, 43.

2)Город: Владивосток

Дата начала: 22.11.2018 - 09:00

Дата окончания: 22.11.2018 - 15:00

Причина отключения: 22.11.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:
Добровольского, 23, 25.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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