Водитель из Владивостока продемонстрировал всему автосообществу, как не надо решать вопросы "по быстрому"

Во Владивостоке вынесен приговор по делу о мелком взяточничестве, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

Ленинским районным судом г. Владивостока местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в размере, не превышающем десять тысяч рублей).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено водителем, допустившим нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

Находясь в служебном автомобиле ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, желая избежать привлечения к административной ответственности, фигурант передал должностному лицу в качестве взятки денежные средства, попросив его не составлять протокол о правонарушении.

Действия взяткодателя были пресечены на месте сотрудником, которого он пытался подкупить.

Вину подсудимый признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

За содеянное суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]