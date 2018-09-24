Замена и получение новых документов через портал «Госуслуги» сохранит ваше время

Паспорт – это основной документ гражданина РФ, замена которого проходит по достижении 20 и 45 лет, а также при смене имени, фамилии, внешности, утере или порче документа. С развитием электронных технологий появилась возможность выполнение данной процедуры через портал gosuslugi.ru. О том, как это сделать, а также о преимуществах такого способа замены паспорта в материале ГТРК Владивосток.

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Подача заявки

В меню «Услуги» выберите категорию услуг «Паспорта, регистрации, визы», кликните на услугу «Паспорт гражданина РФ».

В зависимости от причины, по которой нужно заменить паспорт, выберите соответствующую электронную подуслугу и заполните заявление в электронном виде. В электронную форму записи вам потребуется внести данные следующих документов: паспорта гражданина Российской Федерации, подлежащего замене, свидетельства о рождении, при наличии: загранпаспорта, свидетельства о браке, свидетельства о разводе, свидетельства о рождении детей, не достигших 14 лет, документа воинского учета. Также необходимо будет загрузить фото согласно инструкции, размещенной на портале.

После внесения всех необходимых данных система самостоятельно обработает и отправит запрос в государственные структуры, а пользователю остается дождаться приема заявления подразделением ГУВМ МВД.

Шаг 3. Оплата госпошлины

Сообщение о приеме заявления подразделением ГУВМ МВД придет выбранным вами способом: оповещением в мобильном приложении или по электронной почте. Как только заявление будет рассмотрено, в Личный кабинет на Госуслугах придет уведомление о возможности оплаты на портале и бланк квитанции об оплате.

Шаг 4. Визит в ГУВМ МВД

После того, как госпошлина будет оплачена, необходимо явиться в ГУВМ МВД в течение 30 дней с момента получения приглашения. В противном случае заявление о замене паспорта будет аннулировано. Принесите в ГУВМ МВД оригиналы указанных в приглашении документов, а также две цветные или черно-белые фотографии размером 35х45 мм. Сотрудник полиции сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в электронном заявлении, и сообщит о сроке готовности паспорта.

Шаг 5. Получение паспорта

В назначенное время получите лично паспорт гражданина РФ.

Преимущества:

- срок оказания услуги – 10 дней;

- 30% скидка на госпошлину: 210 рублей (вместо 300), в случае замены по причине утери/кражи – 1050 рублей (вместо 1500).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]