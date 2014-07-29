В Приморье автомобили чуть не «расстреляли» с помощью фейерверка
В Уссурийске на улице Некрасова было неспокойно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Новости Владивостока и Приморья.
Неизвестные лица решили устроить красочное шоу, запуская фейерверк прямо у проезжей части. «А если она не вверх полетит, а вбок? С одной стороны машины, с другой дом стоит. И взорвется либо в стороне машины или в стороне там, где дом. И пострадают люди и, может быть, даже погибнут», — цитирует очевидца издание.
По предварительной информации, в этот раз никто не пострадал.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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