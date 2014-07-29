Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 08:54
  0

В Приморье автомобили чуть не «расстреляли» с помощью фейерверка

В Приморье автомобили чуть не «расстреляли» с помощью фейерверка

В Уссурийске на улице Некрасова было неспокойно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Новости Владивостока и Приморья.

Неизвестные лица решили устроить красочное шоу, запуская фейерверк прямо у проезжей части. «А если она не вверх полетит, а вбок? С одной стороны машины, с другой дом стоит. И взорвется либо в стороне машины или в стороне там, где дом. И пострадают люди и, может быть, даже погибнут», — цитирует очевидца издание.

По предварительной информации, в этот раз никто не пострадал.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря