В Приморье автомобили чуть не «расстреляли» с помощью фейерверка

В Уссурийске на улице Некрасова было неспокойно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Новости Владивостока и Приморья.

Неизвестные лица решили устроить красочное шоу, запуская фейерверк прямо у проезжей части. «А если она не вверх полетит, а вбок? С одной стороны машины, с другой дом стоит. И взорвется либо в стороне машины или в стороне там, где дом. И пострадают люди и, может быть, даже погибнут», — цитирует очевидца издание.

По предварительной информации, в этот раз никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]