Владивостокский тренер не платил налоги и забыл про кредит

В межрайонном отделе судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП Приморья находилось разыскное дело, заведенное по материалам исполнительного производства о взыскании кредитной задолженности в размере 78 тысяч рублей c жителя краевой столицы. Кроме того, гражданин Г. не платил около двух лет налоги, задолжав при этом 17 тысяч рублей.

Никаких действий по погашению имеющейся задолженности он не принимал, всячески избегал встреч с судебным приставом и не являлся на прием в отдел. Местонахождение неплательщика удалось установить по его фотографиям, размещенным в сети Интернет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

В ходе проведения комплекса исполнительно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина работает тренером в одной из спортивных школ Владивостока, и имеет в собственности автомобиль марки Toyota Corolla Fielder.

В результате судебные приставы совместно с сотрудниками налоговой службы встретились с должником под предлогом записи ребенка в спортивную школу.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на транспортное средство, разъяснив его хозяину, что арест снимут после того, как он выплатит исполнительский сбор и задолженность в полном объеме. Если в течение 10 дней гражданин Г. полностью не погасит задолженность, автомобиль будет реализован на торгах, а вырученные средства пойдут в счет погашения долга.

Остаток вырученных денежных средств от реализации имущества, будет возвращен должнику.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]