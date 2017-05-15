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Лёд начал появляться на реках Приморья

Лёд начал появляться на реках Приморья

На реках Приморского края наблюдается повсеместный спад уровня воды слабой интенсивности. Реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", водность рек края превышает средние многолетние значения для этого периода времени в 1,5–2,4 раза, отдельных рек западных районов в 3,0–4,0 раза. Температура воды в реках продолжает понижаться и составляет преимущественно 1,0–2,6 °С, на отдельных участках рек южных районов — до 5,6 °С.

В ближайшие трое суток на реках Приморья продолжится медленное истощение русловых запасов. Ожидается появление первых ледовых явлений в виде заберегов, на реках центральных и северных районов возможен редкий шугоход.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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