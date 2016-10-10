Отопительный сезон в Приморье проходит в штатном режиме
Все котельные Приморского края обеспечены топливом. Отопление подается во все жилые дома и на социально значимые объекты.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, на сегодняшний день на склады котельных завезено более 67 тысяч мазута и почти 244 тысячи угля – это составляет 131 и 129% от нормативных запасов соответственно.
Эти котельные отапливают более 16 тысяч жилых домов и объектов соцкульбыта Подача тепла идет в штатном режиме, возникающие неполадки аварийные бригады оперативно устраняют.
Директор департамента напомнила, что обо всех неисправностях при запуске отопления необходимо сообщать по телефонам диспетчерских служб.
Кроме этого, в государственной жилищной инспекции Приморья открыта «горячая линия». По телефону: 8 (4232) 243-26-32, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, принимаются звонки о перебоях с теплом в квартирах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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