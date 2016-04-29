Поставки рыбы по доступной цене начались в районах Приморья. Теперь, кроме Владивостока, купить горбушу, минтай, камбалу или навагу можно по сниженным ценам в Большом Камне, Фокино, Артеме и Находке. «Дары морей — на стол народный!» Советский лозунг как никогда актуален. «Фреш-25», «Самбери», «Парус» и «Радиус». Крупнейшие и самые популярные среди приморцев торговые сети наполняют витрины приморской рыбой по нормальной, доступной цене.

- Селедочка тихоокеанская, чтоб с морковкой на плитке к ужину потушить — в среднем по 50 рублей. Минтай, чтоб в духовке со сметаной — по 75. Если любите навагу на сковородке поджарить — пожалуйста, по 50. Из кальмара по 130 за килограмм отличный салат. Ну, и про красную рыбку не забудьте — горбуша теперь где-то по 110.

Купить самых массовых хвостатых обитателей Японского моря теперь можно в сотне магазинов южного Приморья — это Владивосток, Фокино, Артем, Находка и Большой Камень.

Вера Пустоленко, товаровед: «Сеть супермаркетов «Фреш-25» подключилась к программе социальной «Приморская рыба» неделю назад. Нас первом месте по потребности у наших покупателей горбуша, потом селедка, ну и остальное напополам!»

Идея программы следующая. Зарегистрированные в крае рыбопромышленные компании поставляют на Приморский рынок до 10% улова значимой для жителей края рыбы. В свою очередь краевые магазины получают ее гарантированные поставки на свои витрины,и продают с максимальной наценкой 15%.

Тем временем начинается третий этап масштабного социального проекта «Приморская рыба». Остались считанные дни, и доступные горбуша, кальмар, камбала, минтай и навага появятся во всех районах Приморья. К участию в программе подключилось краевое Госпродагентство. «Рыбный четверг» ожидается бессрочным.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]