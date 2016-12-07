Кнопка ГЛОНАСС все же станет необязательной, а по льготным тарифам летать теперь смогут и многодетные семьи. Эти и еще ряд важнейших для региона решений во Владивостоке озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Олегом Кожемяко.

Небольшую остановку во Владивостоке Дмитрий Медведев использует для переговоров с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Олегом Кожемяко. Он обращался к федеральному центру за поддержкой в решении целого ряда проблем в Приморье и премьер заверяет — в Москве его услышали. Символично, но именно в аэропорту Дмитрий Медведев сообщает: субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока не только продолжится, но и будет расширено.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Я подписал постановление, которое расширяет программу по субсидированию авиаперевозок, маршрутов будет больше, и теперь этим правом могут воспользоваться многодетные семьи».

Еще одна острая транспортная тема — кнопка ГЛОНАСС. Автолюбители вынуждены платить за нее по 30 тысяч рублей, при этом, как выяснилось, на практике, она абсолютно бесполезна. Олег Кожемяко уже говорил о необходимости освободить владельцев авто от процедуры ее установки. Идею в правительстве одобрили. По временной схеме подержанные авто можно будет ввозить без обязательной установки тревожной кнопки, причем не только в Приморском крае.

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО: «Есть только два дополнительных условия — это при приобретении одного автомобиля на одно лицо в год, чтобы избежать спекуляций, и нужно распространить действие на весь Дальний Восток».

Так же премьер сообщил, что уже подписал документ о выделении 660 миллионов рублей на закупку диагностического оборудования в 23 лечебных учреждения края и на реконструкцию стадиона «Авангард» во Владивостоке. Кроме того, премьер-министр проинформировал, что подписан указ о выделении 850 млн руб. на решение других социально-экономических проблем региона — это реконструкция почти 150 мостов в крае, строительство образовательных, культурных и медицинских учреждений и многое другое.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Работы много, но мы видим, что есть поддержка, теперь наша задача следить, чтобы эти объекты вводились вовремя и служили людям».

Как заверил Дмитрий Медведев, по ряду других проблем в крае — это и помощь обманутым дольщикам и многодетным семьям — правительство так же окажет всестороннюю поддержку. Но премьер подчеркнул, что необходимо обеспечить тщательный контроль за надлежащим расходованием средств, поступающих из федерального бюджета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]