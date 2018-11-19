"Вести: Приморье": Российские военные водолазы погрузились на рекордную глубину
Национальный рекорд установлен! Российские военные водолазы смогли погрузится на 416 метров. Людей, побывавших на такой морской глубине, в десятки раз меньше, чем тех, кто был в космосе. О своем подвиге акванавты смогли рассказать журналистам только спустя три недели. Все эти дни моряки проходили декомпрессию — восстановление после погружения. Как только герои вышли из барокамеры, с ними пообщались корреспонденты программы «Вестей: Приморье». Подробный репортаж смотрите сегодня, 19 ноября, в 15.35 на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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