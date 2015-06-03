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Во Владивостоке задержаны подозреваемые в кражах на миллион

Фото: УМВД по ПК

Следователем следственного Управления УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела по обвинению четверых жителей краевого центра в совершении серии краж из гаражей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе расследования установлено: злоумышленники проникали в гаражи путем среза навесного замка и похищали колеса, литье, а также личные вещи владельцев. Всего на территории города Владивостока было совершено четырнадцать таких краж. Граждане стали массово обращаться в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным в момент совершения очередного хищения на улице Адмирала Кузнецова полицейские задержали четверых жителей Владивостока в возрасте 22 , 23 и 24 лет.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование завершено. Доказана причастность фигурантов к совершению серии имущественных преступлений. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила миллион рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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