В Большом Камне приступили к резке масштабных листов металла для постройки крупнотоннажного нефтеналивного танкера. Уже в 2020 году его планируют спустить на воду.

Огромный стальной лист разрезает газопризменный станок. Это будет закладная секция для крупнотоннажного танкера, который построят в приморском Большом Камне, на самом современенном в России судостроительном заводе «Звезда».

Уже в 2020 году один из первых в этой десятке танкеров ледового класса спустят на воду, но уже сейчас можно увидеть, каким оно будет. Длина - 250 метров, осадка - 15. За один рейс оно способно перевезти более ста тысяч тонн углеводородов. Благодаря судостроительным заказам компания «Роснефть» на несколько ближайших лет обеспечила сотрудников завода, в буквальном смысле, крупнотоннажной работой. Кроме этой десятки танкеров типа «Афромакс» «Роснефтью» уже заключены контракты на четыре судна снабжения ледового класса и 11 арктических танкеров-челноков.

Игорь Сечин, исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО НК «Роснефть»: «Это вопрос не только технологического, производственного и кадрового потенциала, но и вопрос национальной безопасности страны и независимости».

«Звезда» - единственная в стране верфь крупнотоннажного судостроения. Здесь строят суда, работающие на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе. Проекты «Роснефти» заводом не ограничены- строительство большого микрорайона для кораблестроителей, инженерных и социальных объектов. А это дополнительные рабочие места и налоговые поступления в бюджет страны, региона и Большого Камня.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Сегодня в Приморье очень значимое событие. Это новый шаг и новая эра в судостроении. Таких судов в России еще не строили. И я уверен, что судостроители справятся со всеми планами и графиками».

На заводе работают люди уникальных профессий. Некоторые из них ради новой и интересной работы приехали в Приморье из других регионов страны. Здесь их обеспечили жильем, здесь они планируют остаться. Условия работы этому способствуют.

Алексей Гулевич, заместитель начальника по корпусному производству: «Я приехал сюда год назад из Санкт-Петербурга. Работал на Балтийском заводе старшим мастером. Я люблю судостроение».

Александр Кливакин, газорезчик: «Это самое современное оборудование, на котором я работал. Сложные процессы резки метала оно выполняет. До 300 мм толщины».

В присутствии кораблестроителей между «Роснефтью» и администрацией Приморья подписывается соглашение о сотрудничестве. Судоверфь «Звезда», в прямом смысле, - грандиозный для края проект. Гарантированные рабочие места для буквально штучных специалистов, которых сейчас со всей страны в Большой Камень везут. Завод продолжает строиться, а вместе с этим с нуля строится новая инфраструктура южного Приморья. Одно из крупнейших предприятий края заинтересованно в первоклассных специалистах и запустило программу дополнительного обучения за счет судоверфи.

Дмитрий Козлов, мастер сборочного участка: «Я обучаюсь в этой компании, в МГУ имени Невельского, по специальности кораблестроение и кранотехника. Это интересно. Учишься специальности, в которой работаешь. Возможно здесь и сын продолжит обучение и трудоустройство в качестве инженера».

Одновременно со строительством первого крупнотоннажного танкера здесь же, на «Звезде», на открытом достроечном стапеле создают корпус головного судна для снабжения предприятий «Роснефти». В следующем году его спустят на воду для дальнейших испытаний.

Строительство крупнейшего в стране кораблестроительного завода больше напоминает возведение абсолютно нового города-верфи. Оно ведется по поручению президента страны. Будущий центр российского крупнотоннажного судостроения в приморском Большом Камне по планам компании «Роснефть» только в ближайшие двадцать лет обеспечит более 300 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджет страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]