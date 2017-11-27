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Приморец пытался убить свою жену ножницами

Приморец пытался убить свою жену ножницами

Фото: kznlive.ru

Прокуратурой Кировского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено в ходе ссоры фигуранта  с супругой.

Реализуя умысел, направленный на лишение жизни потерпевшей, злоумышленник нанес ей не менее 26 ударов ножницами по телу, шее, в области головы и лица.

Довести свой умысел до конца он не смог, так как его действия были пресечены родственницей потерпевшей, которая ударила нападавшего металлическим предметом, с силой оттолкнула его и выхватила ножницы.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд  для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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