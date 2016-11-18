Более 27 тысяч тонн риса собрали аграрии Приморья
Сельхозпроизводители Приморского края выполнили план по уборке риса на 96%.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент сельского хозяйства и продовольствия края, на сегодняшний день аграрии убрали более 12,5 тысяч гектаров риса.
Сельхозпроизводители выполнили план по уборке риса на 96%, намолочено 27,6 тысяч тонн зерна.
Также крестьяне продолжают убирать с полей сою и кукурузу.
«На данный момент убрано почти 210 тысяч гектаров сои и 8 тысяч гектаров кукурузы», – отметили специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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