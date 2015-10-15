На трассе Осиновка – Рудная Пристань погиб пешеход
На 133 км автодороги Осиновка – Рудная пристань (ст.Варфоломеевка Яковлевского района) погиб пешеход.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, 59-летний мужчина за рулем автомобиля "Тойота Исис" двигался со стороны Яковлевки в направлении Арсеньева. Наезд на 61-летнего мужчину произошел в зоне видимости пешеходного перехода. В результате удара пострадавший получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался.
Стаж вождения водителя автотранспорта марки "Тойота Исис" составляет 24 года, в 2018 году мужчина дважды привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.
По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
По данным Госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории региона зарегистрировано 118 автоаварий: 104 - с материальным ущербом, 14 - с пострадавшими. Погибли 5 человек, 20 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждены 218 транспортных средств.
Полиция обращается к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила безопасности на проезжей части и помнить о взаимном уважении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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