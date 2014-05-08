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Подробности пожара в торговом центре во Владивостоке

В ночь на понедельник, 19 ноября, во Владивостоке загорелся торговый центр «Бум» на Русской. Огонь охватил площадь более чем в полторы тысячи квадратов. Чтобы справиться с возгоранием на место выехали 45 пожарных, плюс 14 спецмашин. Пострадавших нет.

Напомним, что во время большой проверки приставы закрыли торговый центр «БУМ» из-за целого ряда нарушений режима пожарной безопасности. Как только из устранили, решением суда работа возобновилась. С места пожара только что вернулась наша съёмочная группа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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