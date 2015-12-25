Минприроды рассматривает возможность трофейной охоты на краснокнижных животных

Член «Клуба горных охотников», депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник предлагает оценить возможность введения в России «специальных программ», разрешающих трофейную охоту на краснокнижных животных, с тем чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Коммерасантъ».

В распоряжении «Ъ» оказался запрос депутата Госдумы Владислава Резника, который был направлен 21 августа заместителю министра природных ресурсов Ивану Валентику. В нем господин Резник отмечает, что принимаемые государством меры для сохранения редких видов животных «в условиях жестких бюджетных ограничений не могут быть признаны достаточными».

В письме сообщается о специальных программах, которые «успешно разрабатываются и внедряются» в мировой практике, по сохранению редких и исчезающих видов животных. В их рамках, указывает депутат, происходит изъятие отдельных особей, которые «представляют наименьшую ценность для популяции», путем трофейной охоты на возмездных основаниях «с последующим приоритетным использованием вырученных средств» на проведение исследований и охранных мероприятий в отношении исчезающих видов.

Депутат также запрашивает информацию об объеме средств, выделяемых на сохранение редких видов животных и среды их обитания в особо охраняемых природных территориях. Также его интересует динамика численности алтайского горного барана, чукотской популяции якутского подвида снежного барана, амурского горала и путоранского подвида снежного барана с момента их занесения в Красную книгу.

«Это не предложение начать охоту на редкие виды, а предложение собрать информацию, чтобы обсудить, возможно это или нет, – прокомментировал Резник свой запрос. – В ряде других стран такие программы существуют, но для того, чтобы занять ясную позицию, у меня нет информации для принятия решения».

Владислав Резник входит в президиум «Клуба горных охотников». В 2016 году президент клуба Эдуард Бендерский направил письмо Александру Хлопонину (на тот момент вице-премьер, курировал сферу природопользования) с просьбой выделить пять разрешений на добычу путоранского снежного барана. Взамен клуб готов был оказать помощь в финансировании программ охраны этого подвида в размере 15 млн руб. В свою очередь господин Хлопонин поручил Минприроды «поддержать и подготовить пилотный проект по взаимодействию» с «Клубом горных охотников». В 2017 году Росприроднадзор в выдаче разрешений на добычу путоранского снежного барана отказал.

В Минприроды подтвердили, что ограниченное рациональное использование редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира для получения средств для их сохранения – подход, который действительно применяется в некоторых странах. В ведомстве напомнили, что в России сейчас применяется «другой подход», который исключает любое коммерческое использование краснокнижных животных. В то же время Минприроды признает, что объем федеральных средств, выделяемых на охрану краснокнижных видов, недостаточен.

12 ноября замминистра Иван Валентик провел совещание, на котором обсуждалась возможная трофейная охота на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, «по итогам было решено проработать ее целесообразность», сообщили в Минприроды. В ведомстве уточняют, что обязательным условием разрешения такой охоты должен стать, в частности, запрет подобного вида охоты на виды животных с первым статусом редкости – речь может идти только о видах, численность которых восстановлена и стабильна.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]