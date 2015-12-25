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Минприроды рассматривает возможность трофейной охоты на краснокнижных животных

Минприроды рассматривает возможность трофейной охоты на краснокнижных животных

Член «Клуба горных охотников», депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник предлагает оценить возможность введения в России «специальных программ», разрешающих трофейную охоту на краснокнижных животных, с тем чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Коммерасантъ».

В распоряжении «Ъ» оказался запрос депутата Госдумы Владислава Резника, который был направлен 21 августа заместителю министра природных ресурсов Ивану Валентику. В нем господин Резник отмечает, что принимаемые государством меры для сохранения редких видов животных «в условиях жестких бюджетных ограничений не могут быть признаны достаточными».

В письме сообщается о специальных программах, которые «успешно разрабатываются и внедряются» в мировой практике, по сохранению редких и исчезающих видов животных. В их рамках, указывает депутат, происходит изъятие отдельных особей, которые «представляют наименьшую ценность для популяции», путем трофейной охоты на возмездных основаниях «с последующим приоритетным использованием вырученных средств» на проведение исследований и охранных мероприятий в отношении исчезающих видов.

Депутат также запрашивает информацию об объеме средств, выделяемых на сохранение редких видов животных и среды их обитания в особо охраняемых природных территориях. Также его интересует динамика численности алтайского горного барана, чукотской популяции якутского подвида снежного барана, амурского горала и путоранского подвида снежного барана с момента их занесения в Красную книгу.

«Это не предложение начать охоту на редкие виды, а предложение собрать информацию, чтобы обсудить, возможно это или нет, – прокомментировал Резник свой запрос. – В ряде других стран такие программы существуют, но для того, чтобы занять ясную позицию, у меня нет информации для принятия решения».

Владислав Резник входит в президиум «Клуба горных охотников». В 2016 году президент клуба Эдуард Бендерский направил письмо Александру Хлопонину (на тот момент вице-премьер, курировал сферу природопользования) с просьбой выделить пять разрешений на добычу путоранского снежного барана. Взамен клуб готов был оказать помощь в финансировании программ охраны этого подвида в размере 15 млн руб. В свою очередь господин Хлопонин поручил Минприроды «поддержать и подготовить пилотный проект по взаимодействию» с «Клубом горных охотников». В 2017 году Росприроднадзор в выдаче разрешений на добычу путоранского снежного барана отказал.

В Минприроды подтвердили, что ограниченное рациональное использование редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира для получения средств для их сохранения – подход, который действительно применяется в некоторых странах. В ведомстве напомнили, что в России сейчас применяется «другой подход», который исключает любое коммерческое использование краснокнижных животных. В то же время Минприроды признает, что объем федеральных средств, выделяемых на охрану краснокнижных видов, недостаточен.

12 ноября замминистра Иван Валентик провел совещание, на котором обсуждалась возможная трофейная охота на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, «по итогам было решено проработать ее целесообразность», сообщили в Минприроды. В ведомстве уточняют, что обязательным условием разрешения такой охоты должен стать, в частности, запрет подобного вида охоты на виды животных с первым статусом редкости – речь может идти только о видах, численность которых восстановлена и стабильна.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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