Рекорд установлен! Российские военные водолазы побывали на глубине 416 метров. О своем подвиге акванавты смогли рассказать журналистам только спустя три недели. Все эти дни моряки проходили декомпрессию — восстановление после погружения. Как только герои вышли из барокамеры, с ними пообщались корреспонденты «Вестей: Приморье».

После установленного рекорда прошло 23 дня, и только сейчас им разрешено выйти из специальной барокамеры. Четверых моряков встречают как героев. После спуска на глубину 416 метров их нельзя называть просто «водолазами». Теперь они — акванавты!

Евгений Удалов, главный водолазный инспектор службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ: «Вообще за отметку 400 метров количество людей, которые побывали в гидрокосмосе на такой отметке, их гораздо меньше, чем отряд космонавтов, побывавших в космосе. Причем в десятки раз. Таких людей можно пересчитать по пальцам. Не только у нас в стране, но и в мире».

Место действия — спасательное судно «Игорь Белоусов». Вот так выглядит внутри барокамера, которая на три недели стала домом для рекордсменов. Все довольно скромно и компактно. Для отдыха — шахматы, книги и сканворды.

Это особенно пригодилось в первые дни восстановления, когда акванавтам приходилось дышать гелиевой смесью.

Дмитрий Лысенко, мичман: «Даже сидя напротив, он тебя может не понять. Только если напишешь на листочке, покажешь. Он тебе также либо ответит членораздельно, либо напишет на листочке».

Процесс погружения на глубину осуществлялся при помощи специального аппарата, так называемого «колокола». Но задача была непросто спуститься на сотни метров в морскую пучину! Покинув свой батискаф, водолазы приступили к главной части учений.

Ринат Гизатуллин, капитан 2-го ранга: «При выходе в водную среду непосредственно выполняли работу по оказанию помощи аварийной подводной лодке. Эта работа проводилась на макете эпроновской выгородки. Путем присоединения шлангов подачи воздуха высокого давления».

416 метров — это абсолютный рекорд Российской Федерации. До этого максимальная глубина погружения была 306 метров. А вот удалось ли российским акванавтам побить мировой рекорд, здесь точно сказать нельзя. Ведь, как правило, эксперименты с глубоководными погружениями носят секретный характер.

Евгений Удалов, главный водолазный инспектор Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ: «Французский проект «Гидра». По неофициальным заявлениям им покорилась глубина 701 метр в условиях барокамеры. И 600 метров в условиях выхода в водную среду. Но, поскольку проект секретный, официальных подтверждений мы не имеем».

С 2016 года «Игорь Белоусов» в составе Тихоокеанского флота. При помощи установленного на нем уникального спасательного глубоководного комплекса, можно не только спуститься на рекордную глубину, как доказали акванавты, но и при необходимости поднять моряков с аварийной подводной лодки на поверхность.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]