Белух и косаток на Дальнем Востоке ловить нельзя

Государственная экологическая экспертиза дала отрицательное заключение по материалам общего допустимого улова на белух и косаток в 2019 году. Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу посчитал предложенное количество морских млекопитающих завышенным. Пока новый ОДУ не утвержден, ловить косаток и белух запрещено. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

«Я разговаривал по телефону с Андреем Леонидовичем Стрельниковым, руководителем департамента Росприроднадзора по ДВФО, – рассказал руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. – Он сообщил, что государственная экологическая экспертиза по ОДУ на косаток и белух на 2019 год закончилась 16 ноября, в пятницу. По косаткам и белухам дано отрицательное заключение. Как он сказал, по косаткам материалы вернули на доработку – ГЭЭ посчитала, что ОДУ в 13 особей на 2019 является завышенным, и надо его снизить до 6 особей. По белухам ГЭЭ просто не согласилась с ОДУ и решила, что этот объем не достаточно обоснован».

Напомним, на 2018 год ГЭЭ согласовала к вылову 335 особей белух в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Сколько согласовано косаток, доподлинно не известно. Сейчас экологи оспаривают заключение ГЭЭ. На экспертизу на 2019 год были поданы материалы обоснования вылова 225 белух и 13 косаток. Их посчитали завышенными.

Отрицательное заключение требует нового обоснования улова, однако пока ОДУ не будет утвержден, косаток и белух ловить запрещено. После подачи новых материалов обоснования будет назначена новая государственная экологическая экспертиза с новыми публичными слушаниями, где жители регионов смогут выразить свое мнение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]