Анонс на 20 ноября

20 ноября во Владивостоке пройдет общественное обсуждение реконструкции детского сада на улице Постышева, 7а.

20 ноября во Владивостоке в приемной президента Российской Федерации в Приморском крае (ул. Светланская, 27) состоится прием граждан с участием начальника Управления Росгвардии по Приморскому краю полковника полиции Игоря Юрьевича Гуревича.

20 ноября в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям Управление Минюста России по Приморскому краю организует проведение комплекса мероприятий по правовому консультированию детей и подростков Приморского края. В этот день в городах и районах Приморского края можно будет получить консультации по вопросам, связанным с обеспечением прав и законных интересов детей у представителей государственных органов, различных организаций, а также адвокатского и нотариального сообществ, ведущих специалистов в области права. Детальный план проведения мероприятий будет размещен на официальном сайте Управления Минюста России по Приморскому краю (http://to25.minjust.ru/). Более подробную информацию можно получить по телефонам 260-55-41, 226-11-93.

20 ноября г. Новосибирск. БК «Новосибирск» – БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

20-21 ноября г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Спортивный фестиваль по тхэквондо ВТФ, керуги. 20 ноября начало в 13.30, 21 ноября в 10.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]