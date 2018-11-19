"Вести: Приморье": Зоозащитники устролили пикет в защиту белух и косаток, которых держат в бухте Средняя

Свободу обитателям моря! Защитники животных организовали в центре Владивостока пикет, чтобы привлечь внимание властей и общественности к белухам и косаткам, которых держат в бухте Средняя. Эта громкая история получила продолжение. Все подробности в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 19 ноября, в 18.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]