"Вести: Приморье": Зоозащитники устролили пикет в защиту белух и косаток, которых держат в бухте Средняя
Свободу обитателям моря! Защитники животных организовали в центре Владивостока пикет, чтобы привлечь внимание властей и общественности к белухам и косаткам, которых держат в бухте Средняя. Эта громкая история получила продолжение. Все подробности в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 19 ноября, в 18.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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