Особый противопожарный режим снят в Приморье

На всей территории Приморья снят особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал врио Губернатора края Олег Кожемяко.

Особый противопожарный режим был введен на всей территории Приморья 29 октября. Снят – с понедельника, 19 ноября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Справочно

Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающих привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]