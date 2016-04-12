Особый противопожарный режим снят в Приморье
На всей территории Приморья снят особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал врио Губернатора края Олег Кожемяко.
Особый противопожарный режим был введен на всей территории Приморья 29 октября. Снят – с понедельника, 19 ноября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Справочно
Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающих привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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