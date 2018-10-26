Олег Кожемяко: Будем делать по десять мостов в год

Приморский край включился в программу Министерства транспорта Российской Федерации, которая позволит за федеральные средства ремонтировать и капитально строить новые мосты в регионе. Об этом заявил врио гбернатора Приморья Олег Кожемяко в понедельник, 19 ноября, на встрече с коллективом предприятия «Дальполиметалл» в Дальнегорске.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, одна из сотрудниц предприятия пожаловалась на состояние дорог. По ее словам, протяженность трассы Осиновка–Рудная Пристань, ведущей на север края, составляет 380 километров. При этом за последние семь лет около 10 мостов на ней вышли из строя.

Олег Кожемяко подчеркнул, что решение этого вопроса уже найдено. На прошлой неделе Приморье посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, который поручил региону включиться в федеральную программу ремонта и строительства мостов.

«Сам езжу по этой трассе, знаю ситуацию. Об этом я доложил Дмитрию Медведеву. У нас в крае 149 мостов требуют капитального ремонта», – отметил врио губернатора.

Олег Кожемяко добавил, что уже подписал соответствующие документы, которые позволяют Приморью стать участником программы Минтранса.

«Будем делать до 10 мостов в год, иначе мы никогда эту ситуацию не переломим», – подчеркнул он, добавив, что часть средств на ремонты уже запланирована в краевом бюджете на 2019 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]