Новая снегоуборочная техника поступит во Владивосток

Завершился муниципальный аукцион по закупке спецтехники в лизинг. Автопарк МБУ «Содержание городских территорий» пополнится на 35 спецмашин и 24 единицы навесного и рабочего оборудования. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На закупку снегоуборочной техники из городского бюджета выделено более 232 млн рублей. Планируется, что уже в этом году дорожники получат в своё распоряжение новые универсальные и фронтальные погрузчики, тракторы с дорожными щетками, автогрейдеры, комбинированные машины для распределения жидких и твердых реагентов. В списке дополнительного оборудования навесные снегоуборочные машины и снегоочистительное оборудование, щётки, отвалы для снега. Важное требование к закупаемой технике – оборудование должно быть выпущено не ранее 2018 года.

Напомним, что зимой дорожным службам предстоит убирать от снега и наледи более 730 километров дорог – это около 1000 улиц. В уборке города от снега планируется задействовать более 130 единиц техники. Для обработки дорог заготовлено необходимое количество пескосолевой смеси. Готова к работе в зимний период и установка для приготовления жидких реагентов. Только на ноябрь – декабрь текущего года предусмотрено 1 500 кубометров жидкого реагента и 7 500 тон пескосолевой смеси.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]