Центр переработки ядерных отходов в Приморье должен заработать в полную силу к 2025 году

Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, строящийся на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами (ДВЦ "ДальРАО" - филиал ФГУП "РосРАО") в Приморье, планируется вывести на проектную мощность к 2025 году. - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил директор филиала Константин Сиденко, это позволит значительно уменьшить объем накопленных и образующихся отходов.

"ДальРАО" с 2000 года занимается в Приморье и на Камчатке работами по обращению с отработавшим ядерным топливом, твердыми и жидкими радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности ВМФ и образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов атомного технологического обслуживания, а также экологической реабилитацией радиационно опасных объектов в зоне обслуживания.

"С вводом в строй и выходом на проектную мощность (в период с 2021 по 2025 год) строящегося Центра по кондиционированию и долговременному хранению радиоактивных отходов существенно уменьшатся объемы накопленных и образующихся отходов. Предприятие перейдет от процесса накопления и хранения отходов к их кондиционированию и переработке", - проинформировал Сиденко, уточнив, что сейчас предприятие готовит к запуску производство по переработке отходов первого и второго классов опасности. Планируется, что отходы будут перерабатывать, спрессовывать и паковать в контейнеры с целью вывоза за пределы Приморья для передачи национальному оператору.

За время работы специалисты "ДальРАО" уже переработали и поместили в спецхранилища свыше 25,5 тыс. кубометров твердых радиоактивных отходов и провели реабилитацию более 16,5 тыс. кв. метров территорий, загрязненных радиоактивными веществами. В 2014 году завершилась многолетняя операция по вывозу с территории Приморья отработавшего ядерного топлива, всего на переработку было отправлено 43 эшелона. Кроме того, специалисты предприятия отправили на утилизацию 157 радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые выполняли роль автономных источников питания, в частности на удаленных маяках.

Помимо этого, специалисты "ДальРАО" в Приморье переработали более 13 тыс. кубометров жидких радиоактивных отходов, получив из них всего около 250 кубометров твердых радиоактивных отходов. Здесь также разработали уникальную технологию очистки жидких отходов, более эффективную, чем имеющиеся аналоги.

"Единственный в стране автоматизированный цех по переработке жидких радиоактивных отходов находится на объекте "ДальРАО" в бухте Сысоева [в Приморье] и использует для системы фильтрации сорбенты, разработанные учеными Института химии ДВО РАН совместно со специалистами "ДальРАО" и производимые также на нашем объекте", - отметил Сиденко.

Сейчас "ДальРАО" обеспечивает безопасное хранение в бухте Разбойник в Приморье 73 реакторных блоков атомных подводных лодок и блок-упаковок судов атомного технологического обслуживания и большого атомного разведывательного корабля "Урал". В 2017 году специалисты предприятия разработали и провели уникальную операцию по одновременной транспортировке 12 трехотсечных реакторных блоков с Камчатки на объект в бухте Разбойник. А годом позже работники "ДальРАО" в рамках гособоронзаказа завершили сложнейшую технологическую операцию по выгрузке всего объема твердых радиоактивных отходов из хранилища в Вилючинске на Камчатке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]