"Вести: Приморье": Зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Приморья
Прием заявок завершен, первого кандидата зарегистрировали. Всего неделя есть у крайизбиркома, чтобы заверить подлинность документов еще десяти претендентов на пост губернатора. При этом, на второй день проверки доверительные подписи некоторых кандидатов уже вызывают вопросы.
Павел Наливайко, политолог: "Его сторонники говорят, что есть дубликаты среди подписей муниципальных депутатов, .т.е. они уже сомневаются в прохождении своего кандидата именно муниципального фильтра".
Все ли кандидаты в губернаторы пройдут муниципальный фильтр? Прогноз политологов в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1" сегодня, 19 ноября, в 21.45.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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