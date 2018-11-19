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"Вести: Приморье": Зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Приморья

Прием заявок завершен, первого кандидата зарегистрировали. Всего неделя есть у крайизбиркома, чтобы заверить подлинность документов еще десяти претендентов на пост губернатора. При этом, на второй день проверки доверительные подписи некоторых кандидатов уже вызывают вопросы.

Павел Наливайко, политолог: "Его сторонники говорят, что есть дубликаты среди подписей муниципальных депутатов, .т.е. они уже сомневаются в прохождении своего кандидата именно муниципального фильтра".

Все ли кандидаты в губернаторы пройдут муниципальный фильтр? Прогноз политологов в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1" сегодня, 19 ноября, в 21.45.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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