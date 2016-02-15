Двое жителей Владивостока ограбили лежачего инвалида
Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор двум местным жителям, которые осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в январе 2018г.
Зная, что хозяин квартиры в доме по Партизанскому проспекту г. Владивостока не сможет оказать сопротивление, так как прикован к постели из-за тяжелой болезни, фигуранты решили ограбить его.
Незаконно проникнув в его квартиру, угрожая применением насилия, злоумышленники потребовали передать им ценное имущество, в том числе обручальное кольцо.
Похитив имущество инвалида общей стоимостью 8 тыс. рублей, фигуранты скрылись с места совершенного преступления, распорядившись похищенным по собственному усмотрению.
С учетом отягчающих обстоятельств у одного из фигурантов (рецидив преступлений), суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Второго соучастника преступления суд приговорил к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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