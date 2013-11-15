Владивосток готовится к ухудшению погодных условий
В связи со смещением циклона вблизи южного побережья Приморского края 20 ноября с 17 до 22 часов во Владивостоке ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, прогнозируемое количество осадков составит 0,5-1,5 мм, высота свежевыпавшего снега - 0,5 см.
На дорогах города ожидаются гололедные явления. Ночью и утром 21 ноября местами сохранится гололедица.
Как сообщили на муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», техника находится в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации гололедных явлений. В случае ухудшения погодных условий дороги города будут обработаны противогололедным реагентом.
В свою очередь администрация Владивостока призывает автолюбителей и пешеходов соблюдать в связи с непогодой дополнительные меры безопасности. Водителям всех транспортных средств следует повысить внимание, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию между автомобилями. Выезжать на дороги необходимо только на автомашинах с зимней резиной.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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