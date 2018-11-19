Политологи назвали "кандидатов на вылет" в губернаторской гонке в Приморье

Прием заявок завершен, первого кандидата зарегистрировали. Всего неделя есть у избиркома Приморья, чтобы заверить подлинность документов еще 10-ти претендентов на пост губернатора. При этом, на 2-ой день проверки доверительные подписи некоторых кандидатов уже вызывают вопросы.

Павел Наливайко, политолог : "Его сторонники говорят, что есть дубликаты среди подписей муниципальных депутатов, .т.е. они уже сомневаются в прохождении своего кандидата именно муниципального фильтра."

Все ли кандидаты в губернаторы пройдут муниципальный фильтр? Кто самый явный "кандидат на вылет"? И у кого обнаружены "дубликаты" уже заявленных в избирком подписей муниципальных депутатов? Прогноз политологов смотрите в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье». Сегодня в 21:45 на канале Россия 1.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]