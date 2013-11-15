Вечером во вторник Владивосток ждет мокрый снег и пробки
В связи со смещением циклона вблизи южного побережья Приморского края 20 ноября с 17 до 22 часов во Владивостоке ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. Прогнозируемое количество осадков составит 0,5-1,5 мм, высота свежевыпавшего снега - 0,5 см. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На дорогах города ожидаются гололедные явления. Ночью и утром 21 ноября местами сохранится гололедица.
Техника находится в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации гололедных явлений. В случае ухудшения погодных условий дороги города будут обработаны противогололедным реагентом.
В свою очередь администрация Владивостока призывает автолюбителей и пешеходов соблюдать в связи с непогодой дополнительные меры безопасности. Выезжать на дороги необходимо только на автомашинах с зимней резиной.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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