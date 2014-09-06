На о. Русский произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло во Владивостоке на о. Русский.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dpskontrol_125rus, очевидцы рассказывают, что ДТП произошло утром во вторник, 20 ноября, на трассе в сторону кампуса университета, в районе заправки.

На кадрах видно, что в аварии пострадало несколько машин, одна из них повреждена больше остальных — разбита сзади и спереди, из-под капота идет дым.

О пострадавших в ДТП пока ничего не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]