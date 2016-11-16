В Краснодаре задержан убийца из Владивостока, которого искали шесть лет

Житель Владивостока, длительное время находившийся в розыске, предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

«Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1961 г.р., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, преступление совершено в ночное время в июле 2012 года в квартире по ул. Светланской в г. Владивостоке, куда фигурант со своим племянником приехали, чтобы выяснить отношения с потерпевшим. «Гости» напали на потерпевшего и избили его.

Кроме этого, один из злоумышленников выстрелил четыре раза из травматического пистолета марки «Оса» в хозяина квартиры.

Через несколько дней пострадавший умер в больнице.

После совершения преступления фигурант скрылся и находился в федеральном розыске в течение 6 лет. Его местонахождение было установлено сотрудниками ОУР ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку в г. Краснодаре, после чего он был задержан. В настоящее время материалы дела в отношении него направлены в суд для рассмотрения по существу.

При этом второй соучастник избиения – племянник фигуранта, осужден еще в 2014 году. Суд, признав его виновным в совершении указанного преступления, назначил за содеянное 8 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]