Реконструкцию черепа с использованием 3D-импланта впервые провели в Приморье

Нейрохирурги медицинского центра ДВФУ выполнили уникальную операцию по реконструкции черепной коробки 30-летнему пациенту. Впервые в медицине Приморья для реконструкции черепа использовался 3D-имплант.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в медцентре ДВФУ, операция состоялась 14 ноября и в настоящее время мужчина благополучно выписан домой.

«Таких пациентов после операции выписывают на седьмые сутки, а полное заживление происходит уже через 10-12 дней», – отмечают нейрохирурги. Здесь подчеркивают, что высокотехнологичная операция проводилась в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть для пациента она была бесплатной.

«Такая операция называется краниопластика. Она показана для закрытия трепанационного отверстия после удаления гематом, опухолей, переломов свода черепа. Она позволяет минимизировать вторичные повреждения головного мозга, устранить косметический дефект и предотвратить посттравматические осложнения», – подчеркивают врачи.

По оценкам специалистов, использование аддитивных технологий в краниопластике имеет безусловные преимущества: сокращает время операции, уменьшает возможные риски осложнений, позволяет создавать имплантаты практически любой формы с учетом индивидуальных особенностей пациента и самой травмы.

Отметим, что таким пациентам в ходе лечения проводят компьютерную томографию. На основе ее результатов и с учетом размеров дефекта черепа изготавливают «фантомную модель», которая дает возможность смоделировать поверхность пластины с учетом анатомических особенностей пациента. Медицинский центр ДВФУ заказывает импланты на специализированных заводах в Хабаровске или Новосибирске, где в течение двух недель производят готовую пластину из титанового сплава.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]