В Индии начинаются совместные с Россией учения "Индра-2018"

В Индии в понедельник начинаются двусторонние российско-индийские учения "Индра-2018". Для участия в них в Индию прибыли военнослужащие усиленного мотострелкового батальона общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) РФ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, подразделение доставили самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации. 16 октября они вылетели из аэропорта "Кневичи" во Владивостоке и совершили посадку на индийской военно-воздушной базе "Гвалиор". Оттуда российские военнослужащие были доставлены на полигон "Бабина" (северо-западный штат Уттар-Прадеш).

250 военнослужащих ВВО дислоцируются в полевом лагере. Российские участники учений ознакомились с танками Т-90 и боевыми машинами пехоты БМП-2 ВС Индии, на которых им предстоит выполнять совместные задачи в ходе "Индра-2018".

В ходе учений планируется отработать совместное планирование миротворческой операции, взаимодействие представителей штабов и подразделений сухопутных войск обеих стран, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.

Во время проведения учений, которые продлятся до 28 ноября состоятся совместные лекции, учебные стрельбы, демонстрация вооружения и военной техники, спортивные мероприятия.

Впервые учения под кодовым обозначением "Индра" состоялись в мае 2003 года и до 2013 года они проходили попеременно с участием сухопутных и военно-морских сил на территории России и Индии. Начиная с 2014 года эти учения проводятся ежегодно в двух фазах - сухопутные (антитеррористические) и морские. В 2014 году состоялись авиационные учения. Всего было проведено семь военно-морских, одни авиационные и восемь сухопутных учений. В 2017 году впервые прошли межвидовые маневры - в них приняли участие военнослужащие всех трех родов войск с привлечением кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа (ВВО) и сухопутных подразделений индийской армии на полигонах Приморского края и в акватории залива Петра Великого.

Во время учений впервые в истории ВКС России полеты на российской технике выполнили смешанные международные экипажи, в составе которых роль вторых пилотов была доверена летчикам ВВС Индии. Смешанные экипажи пилотировали самолеты Су-30М2, АН-26 и вертолеты Ми-8АМТШ, приняли участие в высадке десанта на полигон "Сергеевский", а также поразили ракетами мишенные позиции, имитирующие огневые точки условного противника. Кроме того, в учениях были задействованы разведывательные самолеты Су-24МР и двухместные истребители Су-20М2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]