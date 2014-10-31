Перезагрузку известного спектакля «Жена, любовница, сиделка» поставили в театре им. Горького. Это произошло после 4-летнего перерыва. Что осталось неизменным и кто теперь исполняет главную роль?

На сцене богатый, но тяжело больной человек, его сиделка — красивая женщина со сложной судьбой и молодой врач, который постоянно присматривает за своим пациентом. Они живут в зависимости от денег капризного богатея, но терпят — у каждого свои причины.

- Я уже разослал приглашения и заказал ресторан, денег уйдет прорва! Но мне хочется праздника!

Спектакль по пьесе Ганны Слуцки и российского режиссера Сергея Бодрова впервые поставили в театре Горького 8 лет назад. В этом году художественный руководитель Ефим Звеняцкий устроил перезагрузку. «Жена, любовница, сиделка» — премьера сезона.

Ефим Звеняцкий, режиссер-постановщик театра им. М. Горького: «Мы восстанавливаем спектакль, а это премьера, только по причине того, что он востребован всегда был у зрителя. Я хочу вернуть зрителям аромат этой прекрасной драматургии. И я б уже не возвращался к спектаклю, я снимаю спектакли, если они не востребованы, а это — другая история».

Главная женская роль досталась Александре Аубекеровой. Она — новый член актерской команды этого спектакля. Долгое время роль Даши — сиделки — исполняла заслуженная артистка России Лариса Белоброва. В обновленной версии на эту роль двойной состав. В премьерные дни на сцену выйдет Александра, уже в январе роль исполнит Белоброва.

Неизменны партнеры по сцене — Александр Славский и Валентин Запорожец.

Валентин Запорожец, заслуженный актер России: «Она что-то привнесла свое. Я как партнер откликаюсь на это. Это даже интереснее, когда что-то меняется, и ты как-то по-другому смотришь. У нее один взгляд, у тебя другой — еще старого спектакля — и вдруг все переворачивается и происходит что-то новое и интересное».

Александра Аубекерова, актриса театра им. М. Горького: «Где найти точки соприкосновения, как люди постепенно шаг за шагом влюбляются в друг друга. Где эта эфемерная шутка и как ее уловить. Вот здесь мне пока тяжело. Как пройти этот путь от начала до конца и прийти к этой большой любви».

Полюбившаяся приморцам драма теперь в новых декорациях. Свежий взгляд на давнюю историю. Ресторан, берег реки, церковь и апофеоз — больничная койка. Премьера спектакля 22 и 23 ноября в драматическом театре имени Максима Горького.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]