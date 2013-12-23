Тихоокеанский флот до конца года получит три новейших спасательных катера

Три водолазных катера современных проектов до конца года планируется принять в состав спасательных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", на ОАО "Завод Нижегородский Теплоход" завершено строительство двух катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040, которые будут проходить службу на Дальнем Востоке. Катера уже прошли заводские и ходовые испытания, на одном из специализированных судов их доставляют во Владивосток. По прибытии они выполнят серию контрольных выходов, после чего пополнят аварийно-спасательный отряд ТОФ.

В Петропавловске-Камчатском также завершились заводские испытания многофункционального модульного катера "СМК-2187" проекта 23370М для спасательного отряда Войск и сил на Северо-востоке России. Ожидается, что в декабре судно приступит к выполнению задач по предназначению.

Катера данных проектов предназначены для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в гаванях и прибрежных районах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]