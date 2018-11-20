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Олег Кожемяко зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приморья

Олег Кожемяко зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приморья

Избирательная комиссия Приморья во вторник 20 ноября, зарегистрировала Олега Кожемяко кандидатом на должность губернатора края. Решение принято единогласно на основании представленных документов.  По словам секретаря Избирательной комиссии Приморского края Натальи Камаевой, комиссия признала действительными 7850 подписей избирателей края,  из 8010-ти, которые представил Олег Кожемяко как самовыдвиженец.  Действительными также признаны сто процентов подписей глав и депутатов муниципальных образований, которые выдвинули кандидата в рамках так называемого «муниципального фильтра». Подписи за Олега Кожемяко, по данным избиркома, проставили представители практически всех  политических сил края, а также беспартийные.

«Кандидат получил подписи большинства партий которые имеются среди муниципальных депутатов. Среди  них  124 партийных представителей, в том числе КПРФ, «Справедливой России»,  «Партии Пенсионеров», а также 23 самовыдвиженцев. Что касается подписей избирателей, то  зарегистрированным кандидатом 14 ноября было представлено максимальное количество подписей избирателей, необходимых для регистрации, из них  160 были признаны недействительными . Оставшееся  количество  подписей достаточно для  принятия решения о регистрации», - отметила Наталья Камаева.

Ранее сообщалось, что Олег Кожемяко собрал более 180 тысяч подписей приморцев  в свою поддержку. Из этого количества 8010  подписей было подано для регистрации в Избирательную комиссию края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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