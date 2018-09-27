Олег Кожемяко поручил проверить деятельность больницы в Приморье

Ведомственная проверка в связи с крупной кредиторской задолженностью будет проведена в Черниговской центральной районной больнице по поручению врио губернатора края Олега Кожемяко.

В департаменте здравоохранения Приморского края сообщили, что особое внимание будет уделено финансово-хозяйственной деятельности за последние два года. Ранее на встрече с жителями Черниговки в адрес губернатора поступили жалобы на работу руководства данного учреждения

Напомним, по обращению врио губернатора Приморского края Правительство России направит региону 1,7 миллиарда рублей на ликвидацию закредитованности медучреждений. Первые 850 миллионов рублей поступят уже в ноябре этого года. Данные средства возволят погасить задолженности медицинскому персоналу, погасить задолженности по коммунальным платежам поликлиник и больниц.

Врио губернатора Приморья побывал в Черниговской центральной районной больнице 11 ноября. Тогда были приняты ряд решений и даны поручения. В эту больницу уже определен новый аппарат для рентгена. Также до конца года поступят три новые машины скорой помощи, произведено дооснащение больницы эндоскопическим оборудованием.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]