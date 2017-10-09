Татьяна Казанцева покинула пост вице-губернатора Приморья

Татьяна Казанцева, курировавшая в Приморье вопросы экономики и бюджета, покинула пост вице-губернатора. Ее считали одним из самых опытных специалистов в краевой администрации. На пост замглавы региона она была назначена в прошлом году бывшим врио губернатора Андреем Тарасенко. Ранее она около 20 лет занимала должность директора краевого департамента финансов.

Информация о возможной отставке Казанцевой появилась в начале октября с назначением на пост врио губернатора Олега Кожемяко. В это же время администрацию края покинули Дмитрий Братыненко, Станислав Ершов и Ирина Мануйлова, которые курировали внутреннюю политику, взаимодействие с федеральными органами власти и сферу образования, соответственно.

Сейчас ее функции исполняет первый вице-губернатор Александр Костенко. Перейдет ли Татьяна Казанцева на другую должность в администрации Приморья, пока неизвестно, но ее страница с сайта АПК уже удалена, сообщает vl.ru.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина, в настоящее время исполняющая обязанности главы островной области, может в ближайшее время примкнуть к команде Олега Кожемяко в Приморском крае.

"Вера Щербина — давняя соратница Олега Кожемяко. Когда он возглавлял Корякию (2005–2007 годы) и Амурскую область (2008–2015 годы), она была его замом. В 2015 году, после победы господина Кожемяко на выборах на Сахалине, госпожа Щербина стала заместителем председателя правительства области, а в 2016 году была повышена до его председателя.", - пишет издание.

По мнению наблюдателей, Щербина может возглавить финансовый блок в администрации Приморья. Ранее приморские СМИ сообщали, что куратор финансовой политики в Приморье, вице-губернатора края Татьяна Казанцева уходит в отпуск с последующим увольнением. А вот сахалинские СМИ утверждают, что при смене места работы Вера Щербина существенно потеряет в заработной плате. На Сахалине она зарабатывает в месяц около 700 тысяч рублей, а в Приморье будет получать около 150 тысяч.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]