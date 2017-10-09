Татьяна Казанцева покинула пост вице-губернатора Приморья
Татьяна Казанцева, курировавшая в Приморье вопросы экономики и бюджета, покинула пост вице-губернатора. Ее считали одним из самых опытных специалистов в краевой администрации. На пост замглавы региона она была назначена в прошлом году бывшим врио губернатора Андреем Тарасенко. Ранее она около 20 лет занимала должность директора краевого департамента финансов.
Информация о возможной отставке Казанцевой появилась в начале октября с назначением на пост врио губернатора Олега Кожемяко. В это же время администрацию края покинули Дмитрий Братыненко, Станислав Ершов и Ирина Мануйлова, которые курировали внутреннюю политику, взаимодействие с федеральными органами власти и сферу образования, соответственно.
Сейчас ее функции исполняет первый вице-губернатор Александр Костенко. Перейдет ли Татьяна Казанцева на другую должность в администрации Приморья, пока неизвестно, но ее страница с сайта АПК уже удалена, сообщает vl.ru.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина, в настоящее время исполняющая обязанности главы островной области, может в ближайшее время примкнуть к команде Олега Кожемяко в Приморском крае.
"Вера Щербина — давняя соратница Олега Кожемяко. Когда он возглавлял Корякию (2005–2007 годы) и Амурскую область (2008–2015 годы), она была его замом. В 2015 году, после победы господина Кожемяко на выборах на Сахалине, госпожа Щербина стала заместителем председателя правительства области, а в 2016 году была повышена до его председателя.", - пишет издание.
По мнению наблюдателей, Щербина может возглавить финансовый блок в администрации Приморья. Ранее приморские СМИ сообщали, что куратор финансовой политики в Приморье, вице-губернатора края Татьяна Казанцева уходит в отпуск с последующим увольнением. А вот сахалинские СМИ утверждают, что при смене места работы Вера Щербина существенно потеряет в заработной плате. На Сахалине она зарабатывает в месяц около 700 тысяч рублей, а в Приморье будет получать около 150 тысяч.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.10.2018 Кожемяко отправил в отставку трех вице-губернаторов края
-
21.01.2018 Вице-губернатор Приморья Алексей Сухов покинет свой пост в конце января. Подробности
-
30.10.2017 Денис Бочкарев покинул пост директора департамента сельского хозяйства?
-
23.10.2017 Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора
-
18.10.2017 Тарасенко взял на работу нового вице-губернатора
-
09.10.2017 Четверо вице-губернаторов Приморья сохранили свои посты в администрации Тарасенко
Добавить комментарий