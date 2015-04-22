Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в районе улицы Володарского во Владивостоке

10 ноября, находясь на маршруте патрулирования в Советском районе, экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку обратил внимание на автомобиль "Тойота Корона". На требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель "Тойоты" не отреагировал и продолжил движение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, в районе дома номер 3 по Аксаковскому переулку 29-летний водитель "Тойоты Короны" совершил столкновение с автомашиной "Тойота Креста", продолжив движение. Далее, в районе дома №1 на улице Володарского мужчина выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной "Тойота Приус". В результате автоаварии пострадали пассажиры "Тойоты Приус": двое подростков 15 и 12 лет и 30-летняя женщина.

Прибывшие медики госпитализировали женщину с тяжелыми травмами.

По результатам медицинского освидетельствования установлено состояние опьянения у 29-летнего водителя "Тойоты Короны". Госавтоинспекторы отстранили правонарушителя от управления транспортным средством. Установлено, что мужчина лишен права управления автотранспортом за пьяную езду. Злостному правонарушителю суд назначил 15 суток административного ареста.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]