Приморец пытался перебросить в уссурийское СИЗО наркотики

В Уссурийском СИЗО-3 предотвратили очередной переброс наркотических веществ, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Сотрудники следственного изолятора №3 задержали гражданина, который намеревался совершить переброс на режимную территорию двух шприцев с веществом темно-бурого цвета. Экспертиза подтвердила, что данное вещество является наркотическим – маслом каннабиса общей массой 10,761 граммов.

Примечательно, что данный гражданин ранее находился под стражей в СИЗО-3 с конца августа по начало сентября 2018 года и был освобожден после отмены меры пресечения. Через неделю после выхода из СИЗО гражданин пытался передать одному из следственно-арестованных жидкость со специфическим запахом алкоголя, спрятанную ухищренным способом в пакетах яблочного сока «Привет». Ему было применено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. Сейчас за попытку переброса наркотика ему может грозить лишение свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]