В нацпарке «Бикин» задержали 10 нарушителей

Сотрудники ФГБУ «Национальный парк «Бикин» вернулись из очередного рейда. В этот раз перед ними стояла задача преодолеть пешком и на лодке длинный путь и обследовать территорию по маршруту: южная граница нацпарка – ключ Горелый – река Зева – урочище Хомяково – село Охотничий – село Красный Яр. На одном из участков группа столкнулась с большими трудностями: река Зева практически обмелела и сотрудникам пришлось несколько десятков километров передвигаться по руслу пешком, сопровождая плавсредства.

– В общей сложности этот рейд длился две недели, мы преодолели 1360 километров пути, из них 1005 км – на автомобиле, 308 км — водное патрулирование (катамаран и лодка) и 47 км пешком. Наша основная задача – пресекать нарушения режима особой охраны. В этот раз мы выявили 10 административных правонарушений, обнаружили 10 нарушителей, которые находились на территории парка без специальных разрешений на посещение территории, которые выдает администрация учреждения. Для привлечения нарушителей к административной ответственности на каждого был составлен административный материал, – сообщил начальник отдела охраны ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Юрий Гальцев.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов, сейчас рейды сотрудников национального парка «Бикин» носят еще одну функцию – специалисты ищут места для строительства новых кордонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]