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Анонс на 21 ноября

21 ноября в 12.00 во Владивостоке, "Паллада" (ул. Луговая, 52а) - выставка произведений владивостокских художников-любителей «С любовью к Приморью».

21 ноября в 10.00 в г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2) - Спортивный фестиваль по тхэквондо ВТФ, керуги.

21 ноября - Всемирный день телевидения.

21 ноября - Всемирный день приветствий.

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации.

21 ноября - День бухгалтера в России.

21 ноября - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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