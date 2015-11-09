Анонс на 21 ноября
21 ноября в 12.00 во Владивостоке, "Паллада" (ул. Луговая, 52а) - выставка произведений владивостокских художников-любителей «С любовью к Приморью».
21 ноября в 10.00 в г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2) - Спортивный фестиваль по тхэквондо ВТФ, керуги.
21 ноября - Всемирный день телевидения.
21 ноября - Всемирный день приветствий.
21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации.
21 ноября - День бухгалтера в России.
21 ноября - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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