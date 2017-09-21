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Более 500 шпал похитили двое работников железной дороги в Уссурийске

Более 500 шпал похитили двое работников железной дороги в Уссурийске

Фото: XLOM.ru

В Уссурийске дорожный мастер похитил вверенные ему 505 железнодорожных шпал. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил порядка  25 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия сотрудниками транспортной полиции был установлен и подельник обвиняемого, им оказался мастер участка сборки рельсошпальной решетки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.

Подельник, используя служебное положение,  выписывал пропуска для вывоза шпал через КПП  с указанием «на утилизацию»,  однако шпалы перевозились в заранее  определенные места. 

В настоящее время уголовное дело против криминального дуэта направлено в суд. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком  до 6 лет. Решения суда обвиняемые будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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