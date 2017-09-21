Более 500 шпал похитили двое работников железной дороги в Уссурийске
В Уссурийске дорожный мастер похитил вверенные ему 505 железнодорожных шпал. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил порядка 25 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия сотрудниками транспортной полиции был установлен и подельник обвиняемого, им оказался мастер участка сборки рельсошпальной решетки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.
Подельник, используя служебное положение, выписывал пропуска для вывоза шпал через КПП с указанием «на утилизацию», однако шпалы перевозились в заранее определенные места.
В настоящее время уголовное дело против криминального дуэта направлено в суд. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Решения суда обвиняемые будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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