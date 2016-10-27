Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:44
  0

Завершен ремонт дороги от Серафимовки до перевала Базовый

Завершен ремонт дороги от Серафимовки до перевала Базовый

Сотрудники Примавтодора завершили укладку выравнивающего слоя асфальта на участке дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово. Общая длина отремонтированного дорожного полотна составила 1 километр.

Как сообщили на предприятии, специалисты устранили колейность на дороге от села Серафимовка в Ольгинском районе до перевала Базовый в Кавалеровском.

«Кроме того, укладку выравнивающего слоя произвели в Яковлевском районе – здесь на дороге Спасск-Дальний–Варфоломеевка заасфальтировали 1,4 километра. Толщина слоя составила пять сантиметров», – добавили в Примавтодоре.

Отметим, за последние несколько недель Примавтодор также осуществил ямочный ремонт в Кировском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Спасском, Ханкайском и Шкотовском районах, Владивостокском, Уссурийском и Артемовском городских округах.

Напомним, поручение провести ямочный ремонт до наступления отрицательных температур дал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря