Завершен ремонт дороги от Серафимовки до перевала Базовый
Сотрудники Примавтодора завершили укладку выравнивающего слоя асфальта на участке дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово. Общая длина отремонтированного дорожного полотна составила 1 километр.
Как сообщили на предприятии, специалисты устранили колейность на дороге от села Серафимовка в Ольгинском районе до перевала Базовый в Кавалеровском.
«Кроме того, укладку выравнивающего слоя произвели в Яковлевском районе – здесь на дороге Спасск-Дальний–Варфоломеевка заасфальтировали 1,4 километра. Толщина слоя составила пять сантиметров», – добавили в Примавтодоре.
Отметим, за последние несколько недель Примавтодор также осуществил ямочный ремонт в Кировском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Спасском, Ханкайском и Шкотовском районах, Владивостокском, Уссурийском и Артемовском городских округах.
Напомним, поручение провести ямочный ремонт до наступления отрицательных температур дал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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