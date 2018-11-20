С 19 ноября КГУП «Примводоканал» возглавил Руслан Кудельский – он назначен исполняющим обязанности генерального директора предприятия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, руководителем краевого государственного унитарного предприятия «Примводоканал» назначен Руслан Кудельский. С 19 ноября он официально приступил к работе в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора. Также Кудельский остается в должности заместителя главного инженера.

Напомним, Руслан Кудельский в течение нескольких месяцев занимал эту должность после задержания бывшего руководителя «Примводоканала» Алексея Осиюка. Затем его сменил Олег Терлеев, который стал врио генерального директора в апреле этого года. Отставка Терлеева состоялась на прошлой неделе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]