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С началом снегопада Владивосток сковали пробки

С началом снегопада Владивосток сковали пробки

Во Владивостоке по 14.00 часов пошел снег. с началом снегопада город сковали многокилометровые пробки. В городской администрации сообщили, что дороги начали обрабатывать реагентами до выпадения снега, а теперь посыпают песко-соляной смесью.

 Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru,, после 15.00 время на дорогу из центра до Второй Речки увеличилось до 202 минут, в обратную сторону тоже затор. Почти от Окатовой растянулась пробка до Некрасовского путепровода через Золотой мост, в обратном направлении на мосту пока свободно.

Затруднено движение по Светланской в обе стороны, с Баляева на Луговую, со Спортивной до Борисенко. От развязки на Седанке в сторону Патрокла скопилась пробка из-за ДТП.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что перед снегопадом дороги начали обрабатывать жидким противогололедным реагентом. С началом выпадения снега дороги также посыпают песко-соляной смесью. В первую очередь противогололедные реагенты наносят на крутые спуски и подъемы, где высока вероятность автомобильных заторов и ДТП. В числе первых дорожные службы обработали трассу Седанка – Патрокл, улицу Маковского в районе Седанки и другие.

В связи со снегопадом администрация города настоятельно не рекомендует автомобилистам выезжать на дороги на летней резине и напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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