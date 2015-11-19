Краевые трассы и дороги Владивостока чистят от снега

Техника АО «Примавтодор» вышла на расчистку краевых дорог от снега. Задействовано более 300 единиц техники. В настоящее время проезд обеспечен ко всем населенным пунктам, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«К проливке реагентами бетонных дорог в пригороде Владивостока привлечена техника «Надеждинского» филиала. В остальных районах к очистке привлекаем более 100 комбинированно-дорожных машин с пескосолевой смесью. Также к уборке готовы приступить тракторы, на перевалы направлены грейдеры и тяжелая техника для возможного оказания помощи автомобилистам», – уточнили в «Примавтодоре».

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, дороги в городе перед снегопадом начали обрабатывать жидким противогололедным реагентом. С началом выпадения снега дороги также посыпают пескосолевой смесью. В первую очередь реагенты наносят на крутые спуски и подъемы, где высока вероятность автомобильных заторов и ДТП. В числе первых дорожные службы обработали трассу Седанка—Патрокл, улицу Маковского в районе Седанки и другие.

В связи со снегопадом во Владивостоке автомобилистам настоятельно не рекомендуется выезжать на дороги на летней резине. Всем автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]