Во Владивостоке судебные приставы закрыли гипермаркет «Зеленый остров»
Во Владивостоке судебные приставы отдела судебных приставов по Советскому району Владивостокского городского округа по решению суда приостановили деятельность гипермаркета «Зеленый остров», расположенного по ул. Русская, 94а.
Исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного листа, выданного Советским районным судом. Такое решение суд принял на основании искового заявления прокуратуры Советского района. В настоящий момент опечатан первый этаж торгового центра.
«Судебные приставы своевременно и должным образом уведомили работников гипермаркета о возбуждении исполнительного производства и ежедневно контролируют исполнение судебного решения, вступившего в законную силу», - сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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