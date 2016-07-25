Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:49
  0

Во Владивостоке судебные приставы закрыли гипермаркет «Зеленый остров»

Во Владивостоке судебные приставы закрыли гипермаркет «Зеленый остров»

Фото: myslo.ru

Во Владивостоке судебные приставы отдела судебных приставов по Советскому району Владивостокского городского округа по решению суда приостановили деятельность гипермаркета «Зеленый остров», расположенного по ул. Русская, 94а.

Исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного листа, выданного Советским районным судом. Такое решение суд принял на основании искового заявления прокуратуры Советского района. В настоящий момент опечатан первый этаж торгового центра.

«Судебные приставы своевременно и должным образом уведомили работников гипермаркета о возбуждении исполнительного производства и ежедневно контролируют исполнение судебного решения, вступившего в законную силу», - сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря